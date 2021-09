Joaquín Larrivey rechazó una nueva propuesta de renovación con la U

Cristián Caamaño reveló que cercanos a Joaquín Larrivey le confesaron que “la U hizo un ofrecimiento y el representante lo consideró insuficiente”.

Una tremenda alza en su nivel futbolístico ha experimentado el último tiempo la Universidad de Chile tras varios años luchando con el descenso. Y uno de los grandes responsables de eso ha sido Joaquín Larrivey, quien es el goleador del Campeonato Nacional con 17 festejos.

Sin embargo, los fanáticos azules no pueden disfrutar del buen momento sabiendo que aún no hay noticias de la renovación del argentino. Esto porque su contrato llegará a su fin en diciembre, y desde Azul Azul parecieran no estar interesados en seguir contando con él.

Por ese mismo motivo, el periodista Cristián Caamaño utilizó su espacio en Radio Agricultura sobre la situación del ariete trasandino. Panorama en el que destacó que debe ser visto desde ambas partes.

"Hay distintas versiones, es como el caso Montillo. Uno es lo que dice el futbolista y otro es lo que dice la U, que públicamente no se quieren referir porque entienden que hay tiempos de negociación”, comenzó señalando Caamaño en el programa Deportes en Agricultura.

“Los tiempos los quiere imponer Larrivey con su representante, que están en todo su derecho. Porque, evidentemente, no tiene por qué esperar que la U defina a dónde van a jugar la próxima temporada o cuándo se va cerrar la continuidad", añade.

"La U hizo un ofrecimiento y el representante lo consideró insuficiente. ¿Qué viene ahora? Esperar si la U vuelve hacer un ofrecimiento. Larrivey entenderá que hay o no interés, si corresponde lo que quiere ganar. Si Larrivey y su representante, Sergio Irigoitía, entienden que hoy es el momento de conversar con cualquier otro club están en todo su derecho, así lo determina el reglamento FIFA”, indicó.

“Evidentemente frente a la opinión pública Larrivey tiene todas de ganar, porque además tiene a toda la hinchada a su favor. Y sabemos que la relación del hincha con Azul Azul siempre ha sido muy frágil", complementó el destacado comunicador deportivo.

"Hay varias situaciones. Larrivery quiere dos años y la U le ofrece uno con garantía de uno más si se cumplen objetivos. Desde el círculo de Larrivey me señalan que aquella situación no corresponde, que Larrivey demostró de sobra todos sus pergaminos y no se puede estar amarrando otro año por estadísticas”.

“Son los paréntesis de una negociación. En la U dicen que si no llega un pedido extraordinario imaginan que, bajo las condiciones actuales de contrato, se puede llegar a renovar. Bajo el sueldo que tiene ahora", concluyó.