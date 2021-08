Joaquín Larrivey presiona a la U: “Tengo la ilusión de seguir acá”

El goleador del Campeonato Nacional, Joaquín Larrivey, reconoció que junto a su familia tienen la ilusión de seguir en el CDA por un tiempo más.

La gran figura que tiene Universidad de Chile en la actualidad es sin dudas el argentino Joaquín Larrivey. Esto porque en 13 partidos jugados lleva 11 goles anotados, lo que lo sitúa como el goleador exclusivo del Campeonato Nacional 2021.

Bajo ese contexto, el ariete trasandino dialogó con Radio ADN Deportes al respecto de su situación actual en el equipo. Esto ya que terminará su contrato a fin de temporada y dejó en claro que sus intenciones son seguir defendiendo la camiseta del “Romántico Viajero”.

“Tengo la ilusión tanto yo como mi familia de seguir un tiempo más acá. Estoy trabajando para que eso suceda, pero queda en manos de los dirigentes”, comenzó señalando y dejando claro que la decisión final la tomará la U.

“Tengo claro que voy a seguir jugando, porque me siento en un muy buen momento, tengo años de carrera por delante. Obviamente la gente no lo sabe, pero hace 10 años no me pierdo ni un entrenamiento, la balanza mía la tengo clarísima. Si no se da la renovación con la U seguramente se darán otras oportunidades. Mi prioridad es quedarme”, complementó.

Sobre el posible retorno de los hinchas al estadio, reconoció que “me acuerdo que cuando arrancamos a jugar no estaba el aforo completo (por el estallido social). Walter (Montillo) siempre me decía que yo no había visto nada de la cancha llena”.

“Tengo esa espina clavada de poder disfrutar de toda la gente en la cancha. Es un poco la ilusión que uno tiene para poder disfrutar de eso, ojalá que los protocolos sirvan, y que no nos pongamos en riesgo nadie”, concluyó.