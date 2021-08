Joaquín Larrivey: “Mi mamá me pregunta qué es esto de Larrisex”

El delantero de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, se refirió al curioso apodo con el cual lo bautizaron algunos hinchas azules.

Definitivamente no hay dudas de que Joaquín Larrivey es el principal referente que tiene actualmente Universidad de Chile. El argentino es el goleador del equipo y del Campeonato Nacional 2021, y los fanáticos azules ya lo elevan a la categoría de ídolo.

Bajo ese contexto, el ariete conversó con RedGol y se refirió al cariño que recibe por parte de los hinchas semana a semana. Pero hizo especial énfasis en un particular apodo con el cual lo bautizaron lo seguidores del “Romántico Viajero” por el tremendo nivel que muestra en cancha.

“Mi mamá me pregunta ¿qué es esto de Larrisex? Le digo que son cosas de la gente, no lo sé. Eso me las tomo con gracia y si son cosas con cariño, son buenas. Tiene un toque de picante, pero que tiene que ver con las redes sociales y cosas divertidas”, comentó.

Pero para aclarar la situación fue consultado sobre si piensa que este furor que genera en los hincha le ilusiona, el goleador fue claro. Ante eso, respondió que “no, me imagino que viene con un tono de broma”.

Para finalizar, reconoció que le gustaría poder renovar con el elenco universitario y poder retirarse en la U. "Me encantaría porque encontré un lugar donde la gente me quiere, donde mi familia está feliz, mi mujer y mis hijos. Donde me gustaría que me vengan a visitar mis papás y mis hermanos de Argentina”, cerró.

Ahora, Universidad de Chile se prepara para su próximo desafío, donde buscará dejar atrás la dolorosa derrota por 2-0 ante Cobresal. Así, chocarán con Unión La Calera este domingo 22 a las 16:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.