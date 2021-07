Joaquín Larrivey manifestó su mayor anhelo en Universidad de Chile

El delantero argentino de Universidad de Chile habló ante la prensa tras convertirse en el goleador del Campeonato Nacional ante Melipilla.

Joaquín Larrivey fue el gran héroe de la victoria de Universidad de Chile por 2-0 ante Deportes Melipilla en la fecha 11 del Campeonato Nacional. El ariete argentino marcó un doblete para despejar las dudas que recaen sobre el equipo azul últimamente.

“Los delanteros que estamos, me parece que lo estamos haciendo muy bien. Creo que nos está faltando la parte de la gestación de la jugada, más que la finalización”, comenzó señalando Larrivey en conferencia de prensa.

“Pero no me queda duda que a medida que avanza el campeonato y desde la próxima fecha van a empezar a marcar otros compañeros. Lo vamos a hacer mucho mejor, porque el margen para avanzar es amplio”, sostuvo.

Añade que “creo que nos está faltando ser más claros en tres cuartos hacia arriba. Pero contra Melipilla hicimos un partido sólido y terminamos siendo contundentes en la última jugada. El resultado nos da confianza para seguir mejorando”.

Por otra parte, el ariete se ubica por ahora como el goleador exclusivo del torneo con siete goles. Pero “Larrykane” se ilusiona para que sus goles finalmente tengan más impacto a nivel colectivo, más allá de lo individual.

“¿A qué jugador no le gustaría ser el goleador del torneo? Vuelvo a repetir, los goles ayudan a sacar a resultados. Mi mayor anhelo es salir campeón y que el equipo eleve su potencial para estar cada vez más arriba. Si llego a ser goleador, buenísimo, pero que sirva para que el equipo saque resultados”, señaló.

Para concluir habló sobre el término de su contrato y lo que espera a fin de año. “La salida de Walter (Montillo) fue distinto a lo mío. Mi sensación es que estoy haciendo las cosas bien y no sólo en cuanto a los goles, que es lo que la gente ve y por lo que los hinchas te juzgan”, lanzó.

”Me siento muy valorado en muchos ámbitos por mis compañeros. o sé si es liderazgo, pero por el trabajo que realiza uno día a día”, complementó.

Sentencia indicando que “mi representante creo que está empezando ese diálogo con el club, pero yo me enfoco en jugar. Ojalá seguir, y si no es acá, agradecido toda la vida por la posibilidad de defender esta camiseta. Siento que puedo seguir aportando a la U. Me siento cómodo y valorado”.