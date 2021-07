Joaquín Larrivey enfureció tras amargo empate de la U ante Ñublense

El goleador de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, se lamentó por la triste paridad que sacaron los azules al último minuto en Rancagua.

Universidad de Chile estuvo a pocos minutos de sumar una importante victoria ante Ñublense. Pero finalmente empató porque los de Chillán marcaron el gol del empate en el tiempo extra tras un penal cobrado por Nicolás Gamboa con ayuda del VAR.

Los azules rozaron la victoria con la anotación de una de sus grandes figuras, el delantero argentino Joaquín Larrivey. Quien además es el máximo artillero del torneo, y tras el partido mostró su molestia por lo sucedido.

"Una bronca impresionante, aunque me parece que es lo más justo el empate. Ellos lo hicieron bien, un buen partido y nosotros no. El resultado es justo, pero la sensación es de bronca, porque teníamos la ventaja y se nos escapó en los últimos instantes", reconoció el ex Cerro Porteño en TNT Sports.

Te puede interesar: Joaquín Larrivey manifestó su mayor anhelo en Universidad de Chile

"Tuvimos pocas, ellos tuvieron las más claras y no pudieron concretar. El resultado termina siendo justo. Tenemos que mejorar muchísimo. Hoy no hicimos un buen partido, teníamos que aferrarnos al resultado que era lo más importante, pero hay que seguir mejorando”, agregó.

“Viene el clásico y no queda otra que dar vuelta la página, ahí no podemos cometer los mismos errores", complementó el ex ariete del Celta de Vigo.

Tras eso, se refirió a su racha goleadora. "Había tenido una oportunidad en el primer tiempo que se me va larga y me achica el arquero. Lo importante es que los goles sirvan para conseguir puntos”.

“Si estoy haciendo goles, es porque mis compañeros me ponen para hacer goles. Agradezco a ellos y esperamos conseguir victorias con los goles o al menos un punto", puntualizó.

"Es una lástima, estábamos muy ilusionados con una victoria y posicionarnos más arriba pero esto sigue. No llegamos ni a la mitad del torneo. Queda dar vuelta la página y hacer un gran partido para ganar el clásico", concluyó.