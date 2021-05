Joaquín Larrivey cortó de raíz interés desde Brasil: “Me siento valorado en la U”

El delantero de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, habló sobre el interés desde Brasil para contar con sus servicios.

Gran controversia generó la información del supuesto interés del Ceará de Brasil para fichar a Joaquín Larrivey. Sin embargo, fue el propio delantero que afirmó que son solo rumores en diálogo con radio Cooperativa. El argentino confesó que se siente cómodo y feliz en Universidad de Chile.

“Me llegan esos rumores, pero no va más allá de esa información. Nosotros como familia estamos súper cómodos acá, y uno se pone contento de al menos sonar. Significa que las cosas la estoy haciendo bien, pero mi familia y yo estamos felices”, comenzó señalando.

Sobre lo mismo, complementó que “es difícil cambiar cuando uno está bien. Uno no sabe lo que pueda pasar más adelante, pero en el club me siento valorado y eso es también importante”.

Junto a eso, se refirió a la irregularidad que ha tenido el plantel comandado por Rafael Dudamel. Por eso, reconoció que “hay jugadores nuevos, pero en un club tan grande como la U, no hay tiempo de adaptación. El técnico tendrá que seguir trabajando para encontrar lo que mejor le venga al equipo. Son varias cosas, porque si fuera una, sería más fácil”.

“Por momentos hemos jugado bien, pero han sido momentos cortos, y no hemos encontrado la regularidad que buscamos y que te permite estar arriba todo el torneo. A eso es lo que apuntamos, y creemos que mejorando esas cosas en que estamos al debe, podemos meternos ahí”, añadió.

"Creíamos que habíamos dado un paso importante (ante Antofagasta), y el otro día nos empantanamos ante un equipo en inferioridad numérica (Everton) y no le generamos mucho peligro. Fallamos ahí porque el rival no nos generó situaciones de peligro. Y en ese sentido no hay misterio, hay que trabajar y el DT deberá analizar cómo mejorar”, comentó.

Para finalizar, también comentó la salida de Walter Montillo. “En lo personal, lo extraño, porque es un amigo y una persona extraordinaria. Se extraña vernos, tomar mate, en el día a día, y en lo futbolístico fue un jugador muy importante no solo para mí y para el equipo”.

“Teníamos una asociación difícil de armar, porque es difícil funcionar así tan rápido. Yo trato de mirar para adelante y hoy hay grandes jugadores. Está Cañete, está Nahuel, Pablito Aránguiz, tenemos jugadores de mucha categoría y les llegó el momento”, concluyó.