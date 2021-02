El defensor de 19 años fue de los mejores jugadores del Cacique en su lucha por no descender.

El "Flaco" aseveró que con Barroso aprendió mucho en defensa, señalando que “con él aprendí mucho. Jugaba con él al lado, y con su trayectoria y experiencia me ayudaba mucho dentro o fuera de la cancha. Todas las partidas duelen por igual, pero con él aprendí mucho”.

En conversación con el El Deportivo de La Tercera, reconoció que: “Uno nunca se espera tanto, pero qué le vamos a hacer. El fútbol es así. En un momento estás bien y al otro día puede pasar de todo. Claro que hay un malestar en el plantel, cuando le toca irse a un compañero, sabiendo la buena relación que hay entre todos, es difícil. Quedamos con la pena, son compañeros con los que compartes todos los días”, señaló el defensor del cuadro Popular.

"Nunca estuvo en nuestro pensamiento (descender). Siempre estuvimos con plena confianza de que íbamos a salir adelante todos juntos. No importaba la situación, lo íbamos a sacar adelante como sea”, agregó.

Sobre la interna del Cacique en ese mal momento, el oriundo de San Javier señaló que “siempre va a haber enojos y problemas, pero ya al otro día había que cambiar la página y salir adelante. No quedaba de otra. Si no era todos juntos la cosa no iba a funcionar”.