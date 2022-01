Jeisson Vargas le bajó el perfil a las denuncias de VIF en su contra

Jeisson Vargas, nuevo jugador de la U aseguró que “se dijeron muchas cosas que no son ciertas” sobre sus actos violentos contra so novia.

“Los años en Calera me sirvieron mucho para crecer y madurar. Estoy súper tranquilo, son temas que ya están aclarados y cerrados legalmente y hablados como familia”, partió declarando el atacante de 24 años, al contestar la primera de dos preguntas sobre las denuncias de VIF en su contra.

“Con mi esposa llevo siete años, estamos felizmente casados con dos hijos”, agregó y remarcó que la llegada a la U “me pilla en una etapa de mi vida súper madura”.

El ex jugador de la UC, afirmo que: “Es un caso que está totalmente aclarado y cerrado como familia. Sigo con mi esposa hace siete años, estamos felizmente casados con dos hijos, se dijeron muchas cosas que no son ciertas, y como a mí no me gusta salir a aclarar ni a desmentir, al final quedan en verdades. Pero ya está todo resuelto”, sostuvo.

🎥 [EN VIVO] Presentación de Hernán Galindez y Jeisson Vargas en el Centro Deportivo Azul. Sigue la conferencia en nuestro Canal de YouTube ⬇️#VamosLaU 🤘https://t.co/7C3Nq9WgGI — Universidad de Chile (@udechile) January 5, 2022

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.