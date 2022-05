Jean Pierre Bonvallet dice que la UC "no tiene sangre"

El reconocido youtuber, Jean Pierre Bonvallet, analizó la eliminación de Universidad Católica de Copa Libertadores, donde no se salvó ningún jugador, aseguró que la UC dejó en vergüenza al fútbol chileno y los tildó de 'equipo sin sangre'.

“Astudillo muy mal, por ahí Bruno Henrique hizo lo que quiso. Asta-Buruaga tronco, Paz (Nehuén) muy pero muy mal, el primer gol es responsabilidad de él. Se ponen a discutir en vez de agarrar las marcas, nadie salta, ¿cómo va ser posible que en un córner ningún jugador de Universidad Católica salte?”, comenzó diciendo.

Pero Bonvallet no se quedó ahí: “Parot… cómo van a ser campeones con Parot si no tiene explosividad, no es rápido. Fuenzalida tiene como 45 años, miren la categoría de los otros; Arrascaeta, Arao, todos rápidos. Fuenzalida ya fue ya, si quieren ganar la copa no es con él”.

“La UC dice que ya tiene el tetracampeonato como dicen ellos, pero, ¿por qué no hacen contrataciones buenas de categoría mundial para enfrentar una buena Copa Libertadores y hacer una buena presentación? Siempre dejan en vergüenza a los equipos chilenos, porque son los que representan, porque Católica es un equipo sin sangre, así, hay que decirlo no más”, cerró.