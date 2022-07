Jean Beausejour reveló "la pesadilla" que significaba jugar contra Colo-Colo

Jean Beausejour, quien vistió las dos camisetas y que jugó varios de estos duelos en Chile, confesó en Los Tenores de ADN lo que vivía en la semana previo y posterior a disputar el compromiso más importante del fútbol criollo.

"Siempre voy a elegir creer. Me fue muy mal en los clásicos, hablo desde mi experiencia, pero cuando venía el clásico siguiente tenia una ilusión que no te imaginas y pensaba que lo iba a ganar, no lo gané", dijo el ex seleccionado chileno.

"Después tenía una semana de mierda, vivía mal porque finalmente este tipo de partidos te condiciona, te cambia la vida a los que vivimos el fútbol de una manera pasional. No tienes vida en la semana que viene porque cuesta mucho recuperarse", agregó.

"Independiente de lo que pase, la U tiene que salir emocionalmente no tan vulnerable post clásico, porque eso te puede condicionar lo que queda semestre y la U no está para condicionarse en lo que queda de semestre porque está una situación muy frágil", cerró.