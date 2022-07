Jean Beausejour reveló curiosa anécdota con Arturo Vidal

Jean Beausejour recordó las cualidades físicas que notó en Arturo Vidal cada vez que compartió con el centrocampista en la Selección Chilena.

Vos dale no más, tíramela pa’ acá. Desde abajo en defensa salíamos bien armados, pero cuando no podíamos avanzar él era el principal referente para lanzar la pelota arriba. Iba a pelearla con tipos q le sacaban 2 o 3 cabezas. y no me preguntes cómo, pero les ganaba… Se enojaba de que uno no pasara por la espalda: ‘¿No me tenías fe?’, nos decía”, expresó el exdefensor en Radio ADN.

Pero eso no fue todo, debido a que, en esa misma línea, contempló que “Tiene esa aura de grandes personajes, como presidentes o Papas, emana confianza. Parado ya impone respeto y siempre es positivo. Si le ponían una telita para tratar lesiones, seguía entrenando y sólo pedía no mostrarlas para que nadie se diera cuenta de que estaba lastimado”.

“Me acuerdo de un partido en Quito donde nos estaban dando un toque. Era el minuto 90, íbamos perdiendo y él (Vidal) seguía corriendo a 2.600 metros de altura como si nada. El resto queríamos que el partido terminara para que no nos siguieran metiendo goles”.