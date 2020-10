Jean Beausejour respondió a hinchas que piden su salida de la U

Jean Beausejour habló después del horrible partido de la U ante la UC, y reconoció que las críticas las recibe con humildad.

El hastag #FueraBeausejour fue tendencia en Twitter para nuestro país después del terrible encuentro que jugó Universidad de Chile ante la UC. Después del aplastante 3-0 que propinaron los cruzados, los hinchas azules estallaron en contra del lateral derecho, pidiendo su salida del equipo.

Tras eso, el defensor bicampeón de América salió hoy a defenderse de las dura críticas recibidas en los últimos días. Por eso, en conferencia de prensa señaló que entiende el malestar del hincha, y que trabajará aún más para mejorar el rendimiento.

"He estado en la selección y en los clubes más populares no solo en Chile, y todos tienen un denominador común: la exigencia es al máximo. Y es por eso que no me imagino a un hincha contento con lo que pasó el fin de semana y soy un receptor de esas críticas, porque es parte de la profesión",confesó.

"Las críticas las acepto con humildad, moldean el carácter y hago una autocrítica a partir de lo que hice mal. No digo que uno sea indiferente, porque es humano, pero me ha tocado convivir con esto, no ha sido fácil y seguramente se dará hasta que me retire", aseguró Beausejour con respecto al ataque del que fue víctima en Twitter.

"Cuando digo que la crítica te moldea,uno busca matizar, porque hay gente que tiene problemas más complejas que nosotros, que somos unos privilegiados de vivir de esto", agregó.

Finalmente, concluyó asegurando que "la crítica te afecta, pero después te moldea y ya he pasado por momentos similares a este, y acá estoy, de pie".