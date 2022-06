Jean Beausejour pide vacaciones para los jugadores de la U

El nuevo entrenador del Bulla comenzará a trabajr el 06 de junio en el CDA.

El ex futbolista de la Universidad de Chile, Jean Beausejour, les recordó a los hinchas que los jugadores también entran en el tema del Código del Trabajo y advierte: "Yo creo que a la U le va hacer bien".

Uno de los que salió a defender el tiempo de vacaciones que tendrán los futbolistas del club universitario fue Jean Beausejour, quien se tomó un momento en Los Tenores de ADN Deportes para explicar el por qué le hará bien esto a la U.

"A mí me deja helado este tipo de preguntas porque da a entender que los futbolistas no debiesen tener vacaciones cuando los objetivos no se cumplen y es medio raro porque seríamos la única actividad que está sujeta a ese tipo de cosas. Los futbolistas también entramos en el tema del Código del Trabajo y tenemos que tener 15 días hábiles en el año, entonces me imagino que será bajo esas circunstancias las vacaciones", aseguró el ex Colo-Colo.

"Yo creo que a la U le va ser bien, pero por un tema de también generar otras cosas en el organismo. Vení de seis meses, más allá de si son buenos o malo en lo deportivo, pero hay carga, hay tipos que llegan justo con lo físico y con una semana no se pierde forma de entrenamiento. Me parece que es sano que tengan ese tiempo", sentenció.