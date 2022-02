Jean Beausejour le mandó un potente mensaje a Gabriel Boric

Jean Beausejour anunció su retiro de las canchas el pasado 28 de enero, el ex talteral vistió las camisetas de Universidad Católica, Colo Colo y Universidad de Chile.

"Lo que he esperado siempre del sector con el que me identifico: que se hagan las transformaciones que requiere la ciudadanía para que tengamos un país más equilibrado en todo sentido y que estas se hagan consciente de que hay gente que no está de acuerdo y hay que tenerlas en cuenta porque hay que construir un país para todos”, sostuvo quien fue parte del proceso constituyente impulsado por la presidenta Michelle Bachelet en 2015.

Jean no desconoce la situación que vive el país: “Estos cambios deben hacerse a la velocidad de estos tiempos, con pandemia y crisis económica, y el presidente electo lo tiene claro. La velocidad se puede transar, pero la dirección no. Esperemos que todo esto se haga en calma y paz social”, explicó Jean Beausejour de cara al rol que deberá tener en ello Gabriel Boric, al que apoyó desde las primarias presidenciales.

Además aclaró que: “No me llamaron para ser Ministro del Deporte. Menos mal”, expresó entre risas.

Para cerrar, dijo que: “en la selección otros buenos compañeros que quiero mucho, a los del núcleo que veníamos de antes, más allá que las comunicaciones no siempre son fluidas porque cada uno tiene su vida, Arturo (Vidal),Gary (Medel), Claudio (Bravo), Huaso (Isla), Alexis (Sánchez), Chapa (Fuenzalida), (Gonzalo) Jara, al grupo que partimos y después se agregaron muchos más, pero a ese grupo les tengo un acariño enorme”.

Vamos a ir al Mundial". Es palabra de Chupete.

Las dos "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias.

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo.

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.