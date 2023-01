Jean Beausejour está chato de su "Meme de año nuevo"

El ex lateral de la roja de todos parti´ó el 2023 con un particular mensaje respecto a una antigua fotografía suya.

En la imagen, el otrora zaguero de la U y Colo-Colo aparece vestido con un traje formal, al lado de una mesa repleta de vasos y atrás se logra observar una botella de whisky.

Es por esta razón que Beausejour decidió reaccionar a su propio meme y lo compartió a través de su cuenta de Instagram. “Ya, ahora la subo para que no me la manden más por favor”, señaló el ex lateral izquierdo en tono de broma.