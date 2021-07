Jean Beausejour aclaró supuesta publicación de apoyo a la campaña de Daniel Jadue

El ex seleccionado nacional reaccionó luego que una cuenta falsa de Instagram lo vinculara con el candidato presidencial del PC.

Jean Beausejour.

El futbolista nacional, Jean Beausejour, ocupó sus redes sociales para desmentir una serie de publicaciones que aseguraban que estaba apoyando al candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, señalando que su respaldo para las primarias de Apruebo Dignidad sería para el abanderado del Frente Amplio, Gabriel Boric.

En un mensaje por video, que fue compartido por el propio diputado de Convergencia Social, el actual jugador de Coquimbo Unido reaccionó a una serie de publicaciones que surgieron durante el miércoles, en donde una cuenta de Instagram que usaba su nombre e imagen expresaba su respaldo al alcalde de Recoleta.

“Mucha gente me llamó, comentando. No creo que alguien como yo tenga la capacidad o no de inclinar la balanza para un lado u otro, no soy tan pretencioso. Pero es bueno aclarar ciertas cosas, nunca he usado interlocutores”, expresó.

Te puede interesar: Meteorología anunció clima del "terror" para nueve regiones del país

Frente a esto, "Palmatoria" decidió expresar públicamente su apoyo a Boric, a pesar de admitir que no podrá votar por la distancia en la que se encuentra de su local de votación.

Te puede interesar: Seremi de Salud confirmó brote de COVID-19 en la prisión de Linares

“No tengo nada contra la candidatura de Daniel Jadue, pero no es mi candidato para esta primaria. Si es que tuviese la oportunidad de votar, que lo veo difícil por la distancia y el trabajo, mi voto sería para Gabriel Boric”, manifestó.

La falsa noticia que circuló sobre el ex bicampeón de América fue un capítulo más de la áspera disputa que han mantenido los candidatos, las que explotó tras el debate organizado por Anatel y que vivió sus puntos altos luego que el representante comunista responsabilizara al frenteamplista de la existencia de “presos políticos” del estallido social.