JC Rodríguez realizó una monumental "parada de carros" a Karina Oliva por sus gastos electorales

La candidata al Senado vivió un tenso momento con el animador en el matinal "Contigo en la Mañana".

Karina Oliva y Julio César Rodríguez.

La nefasta candidata al Senado por Comunes, Karina Oliva, protagonizó un duro encuentro con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez al ser entrevistada por la polémica generada por los millonarios pagos a los miembros de su comando.

Uno de los momentos más álgidos del contacto realizado en Contigo en la Mañana de CHV ocurrió cuando se tocó el pago a Jorge Ramírez, renunciado presidente de Comunes y ex pareja de la candidata, donde Julio César Rodríguez le recordó que “tiene a Jorge Ramírez, que fue pareja suya, con 16,2 millones (…) ¿cómo se justifica esa plata? Además que es una persona muy cerca a usted”.

Frente a esto, la militante de Comunes dejó en claro que “yo me separé hace más de ocho años, prácticamente 10, entonces usar eso denota una dosis compleja de querer instalar una relación que no existe”.

Tras esto, la "sinvergüenza" cuestionó a Rodríguez por estar “involucrando a mi hija. Cuidado Julio César, no involucre”.

Esto generó la inmediata respuesta de Julio César Rodríguez. “No se haga la víctima. Se está yendo para otro lado. No se vaya para otro lado. No se lo voy a aceptar. Yo estoy entregando un dato que es verdad, usted tiene un vínculo con el señor Ramírez hasta hoy y ahí hay 16,2 millones de pesos que se le pagan de su campaña al señor Ramírez, ¿Cómo se justifican?”.

Ante estos comentarios, la otrora candidata a gobernadora aseguró que este vínculo puede generar “una malinterpretación profunda y bueno, ahí hay que tener mayores cuidados. Eso no significa que alguien no trabaje o no desempeñe un rol que tenga”.