Javier Parraguez, actual delantero de los albos comentó su situación en el elenco popular y aseguró que se siente un poco en el olvido luego de tener pocos minutos con Gustavo Quinteros.

"No he sido muy tomado en cuenta, pero ahí estoy esperando tranquilo mi oportunidad, si no se da, no importa. Es cosa de gustos. Están optando por jugadores que andan bien y qué le vas a hacer. Igual doy el cien por ciento en los entrenamientos", dijo Parraguez en Las Últimas Noticias.

"Me llevo increíble con (Gustavo) Quinteros, soy el único que le tira la talla. Sí, le he dicho que quiero jugar, pero no hemos tenido esa conversación, como que siento que se han olvidado de mí, pero igual los quiero. No importa, que nos vaya bien, y salgamos campeones", añadió el ex Huachipato.

Javier Parraguez, actual delantero de los albos comentó su situación en el elenco popular y aseguró que se siente un poco en el olvido luego de tener pocos minutos con Gustavo Quinteros.

Ante la opción de ir a préstamo, Parraguez comentó que "no quiero salir. Si dependiera de mí no saldría nunca de Colo Colo, pero si tengo que salir a buscar una oportunidad, porque no me la están dado, salgo".

Javier Parraguez no tiene ganas de venir a Wanderers. Buscaría otra opción con más compromiso. pic.twitter.com/YGVvzCLQvN — Diego Mora (@diego_morac) August 13, 2021

Sábado 14 de agosto

Deportes Antofagasta vs. O'Higgins. 11:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Deportes La Serena vs. Unión La Calera. 14:00 horas. Estadio La Portada.

Unión Española vs. Colo Colo. 16:30 horas. Estadio Santa Laura.

Everton vs. Deportes Melipilla. 19:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 15 de agosto

Palestino vs. Curicó Unido. 14:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Universidad de Chile vs. Cobresal. 16:30 horas. Estadio El Teniente.

Huachipato vs. Universidad Católica. 19:00 horas. Estadio CAP Acero.

Club libre: Ñublense.