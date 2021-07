Javier Parraguez quiere seguir en Colo Colo: “La voy a pelear”

El delantero de Colo Colo negó ofertas de otros equipos y reconoció que buscará aportar al equipo desde el lugar que sea, incluso desde fuera de la cancha.

Javier Parraguez quedó totalmente borrado de las citaciones de Colo Colo tras una lesión que lo ha mantenido alejado. Además de eso está el gran momento que viven los formados en Macul, Iván Morales y Luciano Arriagada, quienes le han respondido a Gustavo Quinteros.

Y el ex delantero de Huachipato dialogó con En Cancha. Situación donde confesó que, a pesar de que la competencia por el puesto es difícil, quiere volver con todo. Esto porque ahora que está recuperado reconoció que buscará luchar por ganarse un puesto en el equipo.

"Tuve un desgarro que me provocó estar varias semanas fuera de competencia, pero ya estamos cien por ciento recuperado y lo principal es que estoy con muchas ganas de ser un aporte para el equipo", señala.

Con respecto a si Quinteros le dio esperanzas de alguna oportunidad, el “Búfalo” aseguró que “no he tenido la oportunidad de conversar con él. Pero creo que se va dar la chance. Estamos muy enfocados y convencidos de poder aportar desde donde sea y si obviamente es dentro de la cancha, mejor aún. Es para eso lo que uno entrena y se predispone siempre.

Sobre un supuesto interés de Santiago Wanderers, Parraguez fue claro. “Estoy tranquilo y enfocado en Colo Colo, quiero jugar obviamente y si no es acá tendré que buscar otra opción, pero estoy muy tranquilo y quiero pelearla. Si no puedo pelearla acá será en otro lado, pero por ahora estoy enfocadísimo en el club. Además, no he sabido nada de otro lado”

Finalmente, habló sobre la salida de Nicolás Blandi. Lamentablemente le tocó salir por problemas físicos, mantuvo lesiones de las cuales nunca se pudo recuperar bien, pero el fútbol es así, creo que si no funcionas en un lado y te toca partir a otro, la verdad es que donde uno esté y pueda dar el cien por ciento de uno, va ser reconocido en cualquier momento.