Javier Parraguez: "Mi mamá es de Colo-Colo y me critica, ¿qué esperar de los que no me conocen?"

Javier Parraguez, criticado delantero de Colo-Colo, se refirió a su gran actuación en la victoria ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.

El jugador de Colo-Colo, Javier Parraguez, se defendió de las críticas que ha recibido constantemente en el presente torneo. El delanter explicó que es una situación normal para quienes juegan en ese puesto, y valoró su gran actuación en la victoria por 2-1 ante Unión Española que les dio un poco más de aire en la lucha por no irse a Primera B.

"Uno siempre está presionado. Como delantero siempre es criticado y creo que es difícil tratar de complacerlos a todos. Si hiciera todos los goles que se me presentan,obviamente sería complacido por todos, pero es diícil", señaló el ariete colocolino en conferencia de prensa.

En sus propias palabras, el partido ante los hispanos"se dio para que podamos haber hecho el gol, fue espectacular, en un momento preciso. Venía haciendo buenas actuaciones, pero estoy feliz más por eso, por aportar en mi puesto. Si es con goles, sería ideal, pero sino, por la otra parte que no todos ven, mis compañeros agradecen".

Con respecto a eso, detalló que es autocrítico, pero que solo toma en cuenta las críticas para ayudar, no los insultos. "Soy muy autocrítico, mi mamá también es de Colo Colo y si me critica mi mamá, ¿qué puedo esperar de los que no me conocen?", confesó.

"Me enfoco principalmente en las críticas, que son buenas,pero muchas veces no llegan críticas, llegan insultos, lo que es distinto a una crítica. Muchas veces no te hablan para criticar, lo hacen para insultar y eso es distinto", agregó.

También reconoció que en un jugador de fútbol “el miedo no puede existir” y argumentó que "todos los partidos son distintos, pero estamos alineados en entregarse al 200 por ciento porque con el 100 no está alcanzando".

Para concluir, se refirió al complejo presente que viven en Macul, donde pelean el descenso y a nivel dirigencial los conflictos parecieran no terminar. "Estamos pensando en sacar la tarea adelante, todos estamos mentazliados en ir partido a partido, jugarlos como una final", finalizó.