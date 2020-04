El delantero de Colo-Colo también aseguró que se quiere quedar en el Cacique.

El ex Huachipato no hace caso a las críticas que recibe por parte de la parcialidad del Popular y aseguró que no se irá a ningún club, porque quiere pelearla y consolidarse en Colo Colo. Además, reconoció que el gol que más gritó fue el que hizo en el clásico por la final de Copa Chile.

Parraguez contestó las preguntas de los hinchas a través de Instagram y dentro de sus confesiones una de las primeras preguntas fue “¿jugarías por la U”, donde la respuesta del atacante fue contundente: “mmm no”.

Además, el ex goleador de Puerto Montt reafirmó su fanatismo por el Popular. Define su llegada al Monumental como algo inexplicable y que el club para él es “albo locura”.

