Javier Castrilli y los árbitros chilenos: "el 50% no se sabe el reglamento"

En conversación con LUN, el ex juez trasandino profundiza su crítica asegurando que “como exárbitro y conocedor del reglamento, me indigna que se naturalice un error: que todas las manos que amplían el volumen del cuerpo deben ser cobrados como penal. No hay conocimiento de lo que dice el reglamento”.

Además agrega un dato al debate: “Cuando asumí como Jefe de la Comisión tuve acceso a un informe de la FIFA que decía que el 50 por ciento de los árbitros chilenos no se sabía el Reglamento. No es cosa mía. Y este tipo de situaciones como la del partido entre Colo Colo y Cobresal, lo deja en evidencia”, confiesa.

El argentino no se quedó ahí: “Yo eché a Gamboa, lo reintegraron y ahora él está en entredicho. Juzguen ustedes. Siempre les dije a los jueces que no iba a aceptar que uno increpara a los jugadores porque eso puede provocar conflicto y que el que lo hiciera se llevaría una sanción ejemplar. Miren lo que pasó ahora con Gamboa”, cerró.