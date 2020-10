El ex árbitro trasandino no tiene dudas respecto a la polémica jugada del partido entre Uruguay y Chile.

El mundo del fútbol estuvo de acuerdo que a Chile "le robaron el partido", pero desde Argentina salió un ex árbitro a prestarle ropa al paraguayo.

Se trata de Javier Castrilli, leyenda del arbitraje argentino que también estuvo involucrado en varias polémicas durante su carrera.

"No es penal de Coates, el brazo está pegado al cuerpo, el jugador quiere sacar el brazo, no se quedó estático", comentó el Javier Castrilli a Sport 890 de Uruguay.

Para finalizar siguió justificando el no cobre del penal: "Si no entendes esto, no entendes lo que es una mano. Los jugadores no pueden andar como 'teletubbies' por la cancha", sentenció.

