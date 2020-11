El ex polémico árbitro argentino no aguantó y mandó duros mensajes en su cuenta de twitter.

El partido entre Argentina y Paraguay dejó muchas polémicas respecto al arbitraje del brasileño Raphael Claus.

El primer mensaje que lanzó el ex referí en Twitter apuntaba directo a su utilidad. "La seguridad jurídica de las eliminatorias se encuentra en serio riesgo. No existe ninguna seguridad de cómo actuarán ciertos árbitros. Todavía no hemos visto lo peor... ¿quién/es son responsables de los perjuicios?", lanzó de entrada.

"Luego del partido Perú vs Brasil y Argentina vs Paraguay estamos en condiciones de afirmar que el VAR en manos de los árbitros sudamericanos es como darle una navaja a un mono", agregó furioso.

Castrilli continuó reclamando: "¿Cómo se explica que habiendo un acto de brutalidad por parte de Romero (saltar con ambas rodillas en la espalda de un adversario) no haya actuado el VAR? ¿Cuántos deberían renunciar si Palacios tuviera una lesión grave? Hay algo que se nos pasó por alto: la tecnología no transfiere conocimientos ni aptitudes a quienes deben operarla. En consecuencia, si Shrek maneja un Audi imposible será arribar a conclusiones verdaderas partiendo de premisas falsas", se quejó.

Y una vez finalizado el compromiso, cuando se supo la gravedad de la falta, comentó que: "A Palacios lo fracturaron quienes desde la dirigencia del fútbol pretenden árbitros sacadores de partidos".