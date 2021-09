Javier Castrilli: “Asumo la responsabilidad de lo que ocurra en el arbitraje”

El nuevo presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, el argentino Javier Castrilli, dejó en claro como será su gestión en nuestro país.

Mucha sorpresa cauó recientemente la renuncia de Jorge Osorio a su puesto como presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP. Esto tras una larga seguidilla de polémicas arbitrales en lo que va de torneo. Pero en Quilín consiguieron rápidamente un reemplazante: Javier Castrilli.

El “juez de hierro” tomará el mandato del arbitraje nacional, mientras vive uno de sus momentos más complejos tanto en Chile como en el extranjero. Y en su presentación, el argentino reveló sus sensaciones ante el desafío que tendrá en nuestro país.

"Hemos tenido oportunidad de intercambiar opiniones, de escucharlos (a la ANFP). Todo lo que he hablado en este momento fueron materia de la charla con el presidente y el resto del directorio”, señaló de entrada en conferencia de prensa.

“No hay absolutamente nada de lo que pueda decir que ya no lo haya dicho. Algunos que ya me conocen, saben que soy reiterativo en conceptos en otras funciones. Me honra y voy a depositar todo mi esfuerzo y mi ser para que las cosas salgan de la mejor manera posible", complementó.

"Dentro de ese conjunto bastante numeroso de actividades del reglamento está la de promocionar, evaluar, capacitar, generar cursos. Pero no solo para el fútbol convencional sino para todo tipo de prácticas, como el femenino, futsal, fútbol playa”.

“El universo arbitral está compuesto por cosas que muchas veces pasan desapercibidas. Respecto de los avatares que debe atravesar cualquier persona en un cargo de esta magnitud, tengo respeto por quien tengo que proceder. Uno que viene de las entrañas sabe los riesgos de este tipo de funciones", continuó.

Para finalizar, habló sobre uno de los puntos más criticados en Chile: el VAR. "El VAR llegó con la necesidad de aportar credibilidad en un medio ultra profesional en una era de tecnología exponencial. Chile es uno de los muy pocos países en América que ya está utilizándolo. Quizás no tienen idea lo que eso significa. Todos los dolores de cabeza de ahora, nos ayudará a mejorar el arbitraje".