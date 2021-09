Javier Castrilli, exjuez argentino fue presentado como el nuevo presidente de la Comisión de Árbitros y puso a Roberto Tobar como modelo a seguir.

El exárbitro argentino explicó por qué quiso tomar el desafío de ser el mandamás del referato nacional. “Mi pasión y entrega absoluta para que exista una coherencia absoluta y el compromiso del hacer, cruzar la vereda de la crítica y tomar partido para cambiar la situación“, aseguró en conferencia de prensa.

“Vengo a dar el corazón, no todo está perdido. El arbitraje necesita de aquellos que con su experiencia puedan nutrir a la gente joven de los consejos mínimos indispensables para esta actividad”, profundizó Javier Castrilli.

“El apego a las normas es el apego al respeto. Desde el fútbol se educa y los árbitros son docentes. Queremos que el fútbol tenga credibilidad. Los árbitros deben sentir el peso de la responsabilidad al ser instrumentos de la justicia, hay que recuperar la mística”, sentenció.

"He realizado una crítica objetiva durante mi rol en los medios. Necesitamos transparentar, de la misma manera en que me sometí a la crítica durante mi carrera. Acá está primero el fútbol chileno y después los hombres. Desde ahora, todo lo que haga tendrá la mesura y tino en beneficio del país. Vengo a poner en servicio todo lo que he vivido”, sostuvo.

Javier Castrilli, exjuez argentino fue presentado como el nuevo presidente de la Comisión de Árbitros y puso a Roberto Tobar como modelo a seguir.

“Sería irrespetuoso hacer un juicio de valor público sobre el nivel del arbitraje chileno. Si puedo decir que, para mi criterio, Roberto Tobar está entre los tres o cuatro mejores árbitros del mundo por su jerarquía. Cuando entra a la cancha, aunque no haga nada, ya marca diferencias. El fenómeno Tobar tenemos que tomarlo como un ejemplo", argumentó.

Quien llega con el exjuez chileno Osvaldo Talamilla como asesor, aseguró que la idea es corregir fallas de los árbitros nacionales. “No hay nada que esconder. Estamos trabajando de buena fe y si nos equivocamos tenemos que trabajar para que no sucedan esas equivocaciones. Hay que reducir la posibilidad del error a su mínima expresión”, cerró.

"NECESITAMOS TRANSPARENTAR, DECIRLE A LA GENTE QUE SOMOS CREÍBLES"#SportsCenter Javier Castrilli fue presentado hoy como nuevo jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, y detalló sus objetivos en el cargo. Míralo por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/uvfjW0WdBN pic.twitter.com/YfAUeCds6I — ESPN Chile (@ESPNChile) September 22, 2021

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Campeonato Nacional?

El encuentro entre azules y albos se disputará el próximo domingo 26 de septiembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

PROGRAMACIÓN FECHA 22°

Viernes 24

Huachipato vs. Palestino. 18:30 horas, CAP.

La Calera vs. O’Higgins. 21:00 horas, Nicolás Chahuán.

Sábado 25

Cobresal vs. Deportes Antofagasta. 12:00 horas, El Cobre.

Unión Española vs. La Serena. 15:00 horas, Santa Laura.

Deportes Melipilla vs. Audax Italiano. 17:30 horas, La Pintana.

Everton vs. Curicó Unido. 20:00 horas, Sausalito.

Domingo 26

Ñublense vs. Santiago Wanderers. 12:00 horas, Nelson Oyarzún.

Universidad de Chile vs Colo Colo. 16:30 horas, El Teniente.

Libre: Universidad Católica.