El ex jugador de Colo-Colo fue protagonista de un clásico al pisar un lienzo de la barra de la U.

El mediocampista Jason Silva, actual jugador en el fútbol de Ecuador, es recordado por un clásico donde defendiendo la camiseta de Colo Colo pisoteó una bandera de Universidad de Chile,en donde recibió un duro castigo de parte de las autoridades del fútbol y de Estadio Seguro.

Silva recuerda el episodio:

"En la calle, al principio me amenazaban, me mandaban mensajes a la casa. Sabían dónde vivía, los horarios de trabajo de mi madre, cuándo mi mujer quedaba sola. Hasta que pasó el tiempo y nunca más en la calle me dijeron algo", dijo al diario La Tercera.

"Pasó el tiempo y fui a un supermercado. Había olvidado que jugaban Colo Colo y la U. Entré chateando y adentro estaba lleno hinchas de la barra de la U, con banderines y todo... Cuando me vieron se me vienen todos encima y los guardias me agarraron y me metieron en una caseta. Tuve que esperar como una hora porque me estaban esperando. Gracias a Dios no vieron en la camioneta que llegué; si no me la rompen", agregó "El Brígido", quien contó que dejó el país luego de un par de episodios de indisciplina.