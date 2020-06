Jason Silva: "A Jaime Valdés lo sacaron como a un perro de Colo Colo"

El ex volante de Colo Colo y actual jugador de Santa Rita de Ecuador, Jason Silva, comentó la salida de Jaime Valdés del "Cacique" en conversación con el sitio Mundo Cracks.

El mediocampista dijo que "hablé con el 'Pájaro' y obviamente estaba triste. Lo sacaron como a un perro, él dio mucho por el equipo desde el día que llegó".

"Encuentro que lo sacaron como si ya no sirviera para nada. Marca más diferencias que cualquiera, está más activo que nunca, se portaron muy mal con él después de todo el tiempo que estuvo" agregó.

En relación a su presente deportivo en la segunda división ecuatoriana, Silva afirmó que "sé que me va a ir bien. Estoy tranquilo y enfocado en lo mío. Volví a ser yo. En lo futbolístico se me va a dar y espero se me abran las puertas para poder llegar a un equipo mejor o una liga mejor".

Sobre su futuro, el otrora volante "albo" señaló que "quiero volver a Palestino y ser campeón. Me ha dado mucho desde pequeño, así que soy hincha también del equipo. Quiero volver a ser feliz donde fui feliz".