James Rodríguez lanzó duro misil en contra de Reinaldo Rueda

El jugador del Everton e histórico de la selección colombiana, James Rodríguez, mostró su malestar por haber quedado fuera de la nómina de Reinaldo Rueda para la Copa América en Brasil.

"Dejo en claro que estaba para jugar la Copa América. Yo no estaba mal ahora. Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto", dijo el 10.

Rodríguez agregó que "otra cosa es que él (Rueda) me diga 'Yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador'. Si eso es así, cierro el duelo y me voy".

"Yo siempre hago fuerza, lo que yo quiero es que los muchachos jueguen y ganen la Copa América, pero lo bueno es que la gente sepa que yo quería jugar la Copa América", explicó el jugador del Everton.

"Hay muchos que decían que yo no estaba bien. Les recuerdo a esos que me dicen que yo estaba mal: en los 80 partidos que jugué en la Selección habré jugado qué, cinco mal. ¿Y los otros 75 qué? Que dejen la huev..., con todo respeto", cerró.

“Yo quería jugar la Copa América con la Selección Colombia. Yo estoy bien para jugar. Es una decisión del cuerpo técnico que no comparto, porque me faltaron al respeto”: palabras de James Rodríguez en un Instagram Live con Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrezpic.twitter.com/PVMSip7bLE — WillyRodríguez (@WillyRodri13) June 12, 2021