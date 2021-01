Jaime Vera defendió polémico bono de Mosa: "No tiene nada de malo"

El entrenador chileno, Jaime Vera, se refirió al polémico bono ofrecido por Aníbal Mosa al plantel de Colo-Colo para mantener la categoría.

Colo-Colo atraviesa, sin duda, el peor momento deportivo en sus 95 años de historia. Ante eso, y con el ‘Fantasma de la B’ merodeando por el Monumental, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, decidió ofrecerles un bono a los jugadores para mantener la categoría, lo que fue duramente criticado por los hinchas y referentes albos.

Pese a eso, el presidente de la concesionaria alba fue defendido por un histórico ex jugador del Eterno Campeón. Se trata de Jaime Vera, quien reconoció estar de acuerdo con la bonificación planteada por Mosa, y afirmó que es una situación que se ve a menudo en el fútbol.

En entrevista con EnCancha, el ex mediocampista expresó que "es muy normal que sucedan estas cosas cuando las situaciones no están bien. Así como se ofrecen para salir campeón, también se ofrece para no descender, no es primera vez que sucede en el fútbol".

"Ahora, la situación de Colo Colo es especial porque es primera vez que están viviendo algo así, pero no tiene nada de malo, al contrario. Hay muchas veces que los dirigentes llegan al camarín y te ofrecen por un partido un incentivo y yo lo veo bien que ofrezcan una motivación extra para sacar al equipo de la situación difícil que está", agregó Vera.

Con respecto a la manera que debe emplear el Cacique para salir de la zona de descenso, el ‘Pillo’ fue claro. “Tiene que hacer toda la fuerza en la última parte del campeonato y tratar de sacar buenos resultados para salir del fondo. Está ahí a un punto del que lo sigue (Coquimbo Unido), por lo tanto, opciones hay y mientras existan opciones tiene que luchar”, indicó.

“Históricamente, el club no está acostumbrado a pelear en esas instancias y seguramente es difícil para todos. Los próximos partidos tiene que subir su nivel para sacar la mayor cantidad de puntos desde aquí hasta el final”, complementó.

Sobre los factores que han influído en la paupérrima campaña alba, confesó que “es un poco de todo. Psicológico, futbolístico, organizacional, las contrataciones, todo influye para que la cosa de repente no resulte. Por lo tanto, no se le puede solamente echar la culpa a una sola instancia, yo creo que es un conjunto de errores que se han cometido y que han llevado a que el club esté en las condiciones que está”.

Con respecto al rol de los referentes, indicó que “ellos solos no van a poder subir el rendimiento colectivo, tiene que ser todo el equipo. Todos, si están en condiciones de cooperar y de ayudar, tienen que hacerlo con su mayor capacidad para poder salir del momento que está viviendo, sino después se hace más tarde, se acrecienta la presión de estar en los últimos lugares, por lo tanto más difícil se hace. Entonces entre más rápidos sean los resultados positivos, más fácil se les va a hacer para salir del fondo.

Finalmente, también tuvo palabras para el actual cuerpo técnico, el que es dirigido por Gustavo Quinteros. “Ha sido de principio a fin el problema. Eso, uno podría entender que no solamente los entrenadores que han estado, han sido culpables de lo que está sucediendo, sino que sería injusto echarle la culpa solamente a ellos”.

“Ahora, todo recae en el técnico, obviamente, porque es el que toma las decisiones con los jugadores. Pero hay que sumarle todo, es institucional, el ambiente, la toma de decisiones, la contratación de jugadores, todo. Todo se cuestiona cuando la situación está mal”, concluyó.