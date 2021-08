Jaime Valdés pidió a Iván Morales para reemplazar a Alexis en la Roja

Jaime Valdés, volante de San Antonio Unido, elogió a su ex compañero en Colo Colo, de hecho, lo pidió como reemplazante para Alexis Sáchez en los próximos duelos de Clasificatorias a Qatar 2022.

"Hay varias opciones para reemplazar a Alexis. Me gustaría que fuera Iván Morales, por su momento, el que tuviera la oportunidad. Físicamente está perfecto, está en un momento muy bueno y por qué no darle la oportunidad de acompañar a Edu Vargas", apuntó en entrevista con ESPN F Show.

"Me gusta verlo así, sabe que le tengo cariño. Él se cambiaba al lado mío, tenemos buena relación, le di muchos consejos y muchas veces lo tuve que retar, porque estaba perdiendo tiempo. Con las condiciones que tiene debería haber explotado años atrás. Aún es joven y qué bueno que entendió que el técnico le dio una responsabilidad, ser el 9 de Colo Colo, que es grande. Debe estar bien físicamente para responder como lo hace ahora", agregó Valdés.

Respecto a su deuda con la Roja de todos, pajarito apuntó que "me hubiera gustado estar más en la selección. Hice años buenos en Italia, pero no había toda la información que ahora sí hay, se sabía poco".

"Entendía que los técnicos que estaban confiaban más en los jugadores que veían domingo a domingo y podían seguir. Mis campañas no eran tan seguidas porque no había tanta tecnología y no se dio. Me hubiese gustado jugar rendir por la selección como lo hice en Colo Colo", cerró.

¡EL 9 QUE LA SELECCIÓN NECESITA! #ESPNFShowChile Jaime Valdés dio su candidato para ser el centrodelantero de la Selección Chilena. pic.twitter.com/oBsQ7e36bE — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) August 20, 2021

FECHA 17 DEL TORNEO NACIONAL

Sábado 21/08

Santiago Wanderers vs La Serena – Estadio Elías Figueroa – 11:30 horas.

Ñublense vs Palestino – Estadio Nelson Oyarzún – 14:00 horas.

Colo Colo vs Antofagasta – Estadio Monumental – 16:30 horas.

Curicó Unido vs Audax Italiano – Estadio La Granja – 19:00 horas.

Domingo 22/08

Cobresal vs Unión Española – Estadio El Cobre – 11:00 horas.

Melipilla vs Huachipato – Estadio La Pintana – 14:00 horas.

La Calera vs U. de Chile – Estadio Nicolás Chahuán – 16:30 horas.

U. Católica vs Everton – Estadio San Carlos de Apoquindo – 19:00 horas.

O’Higgins que se posiciona en el puesto 13 con 20 puntos, quedará libre esta serie.