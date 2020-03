El ex mediocampista de Colo Colo reveló la discusión que tuvo con Mario Salas en la antesala de un partido ante los azules en el Estadio Monumental.

Pajarito no tuvo una buena relación con el Comandante, Valdeés no comenzó de titular en el partido ante la U, pero terminó siendo determinante en la recordada remontada de Colo Colo.

El volante conversó con sus seguidores a través de Instagram Live y desclasificó aquel encontrón con el Comandante. "Tuvimos solo un problema. Venía el clásico contra la U y él no me quería poner (de titular). Le dije que era un partido especial, que podía ser mi último clásico y que necesitaba jerarquía. Me dijo que tenía razón, pero que esperara afuera. De ahí discutimos y eso fue lo que pasó", reveló.

En dicho duelo, Colo Colo se fue al descanso en desventaja y mostrando un pésimo rendimiento, el volante entró y le cambió la cara al Cacique.

"Me saqué el buzo y le dije que estaba caliente desde la discusión que tuvimos el jueves y no me preparé. Jugué todo el segundo tiempo ahogado, pero ganamos el partido y terminó siendo histórico", completó.

Cabe recordar que aquella vez, El Mercurio aseguraba que "el ambiente estuvo tensionado por una discusión entre Mario Salas y Jaime Valdés, luego de que el técnico no considerara al volante entre los once titulares para enfrentar a los azules".

En su publicación, el diario sostuvo que "Pájarito encaró y le habló golpeado frente a todo el plantel cuestionando la decisión del Comandante. "No estoy para el h... de nadie".