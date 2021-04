Luego de su pase por Deportes La Serena, Jaime Valdés llegó a San Antonio Unido, de la Segunda División y a la espera de comenzar el nuevo Campeonato, el ex jugador de Colo Colo aseguró que tiene permiso para volver al elenco albo.

"Sí, yo feliz hubiese jugado gratis en Colo Colo. Si en San Antonio estoy jugando casi gratis, al Colo me hubiese ido gratis. Es más, tengo el permiso del presidente de San Antonio de que si me llegan a llamar de Colo Colo, me puedo ir sin problemas del club", contó Valdés en diálogo con La Tercera.

"Yo hice todo lo posible para tratar de volver, pero no se dio. Yo entiendo que el momento no era el más adecuado, era difícil, y con un equipo en pleno proceso de rejuvenecimiento. No era el momento para volver, pero esa era la idea al principio: Colo Colo o San Antonio. No había otra idea para mí, a pesar de haber escuchado muchas ofertas", añadió.

"Cuando no se pudo con Colo Colo, yo acepté la oferta de ser parte del proyecto que tiene San Antonio, por mi relación con el presidente del club y con Esteban (Paredes), para tratar de ayudar a que el equipo vuelva a la Primera B", complementó.

Sobre su paso por el Monumental, Valdés aseguró que "fue una muy bonita experiencia. Al volver a Colo Colo tuve un muy buen rendimiento, además de ser muy constante. Al par de meses llegó Esteban Paredes, y ahí el equipo se hizo muy fuerte. A pesar del cambio de técnicos, no perdí la constancia. Supe mantener mi nivel en alto y darlo todo en todo momento".