El ex jugador de Colo-Colo se manifestó a través de su cuenta personal de twitter.

El actual volante de Deportes La Serena plantea una idea demasiado optimista respecto al regreso del fútbol chileno, tomando en cuenta que en Alemania recién se proyecta el reinicio para el 9 de mayo, también a puertas cerradas.

La idea de la Bundesliga es que se desarrollen lo que queda de temporada con un aforo máximo de 239 personas por partido, incluyendo jugadores, cuerpos técnicos y personal de seguridad.

Cabe recordar que el torneo de Primera División entró en receso luego de la octava fecha, el 15 de marzo pasado. Tras el mensaje del Pajarito, los hinchas aplaudieron el llamado de Valdés, pero otros no compartieron la idea:

Yo pienso que el fútbol tiene que volver sin público el 2-3 de Mayo Pero Uds no están listos para esta conversación

Respeto tu opinión, yo trabajo en un Municipio y se muy bien todo el sufrimiento que trae esta Pandemia. Opino que la vida de las personas es lo primero y Mayo es el peak del Covid-19. Va a seguir muriendo gente y lo que ocurre no es un juego como el fútbol. Cuidemos la vida

Que aseveración más desacertada Pajarito. Sorry, pero ni siquiera es el momento y por otro lado, quien califica a quien como “preparado para esta conversación? La universidad? La cancha? El estadio? Un club? Tu? Eres un crack , tienes que ponerte a la altura y ser empatico Creo

No estamos listos para esta conversación, ni para que vuelva el fútbol en plena pandemia. Las prioridades son otras, pero empatizo con tu necesidad de ejercer tu oficio.

En esta pasada no se puede estar de acuerdo contigo pajarito, no son solo 11 contra 11 en la cancha, es un desproposito, hay gente que trabaja en torno al fútbol,familias de ustedes y de los mismos trabajadores, creo que el que no está listo aún para la conversación, es otro.