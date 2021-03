Jaime Valdés: “No puedo negar que me encantaría volver a Colo Colo”

El experimentado mediocampista, Jaime Valdés, reconoció que le gustaría volver al Monumental ya que “sería un tremendo aporte”.

Una dura noticia recibió Jaime Valdés de cara a la temporada 2021, ya que no fue renovado para seguir en Deportes La Serena. Ante eso, el mediocampista nacional reconoció que no lo han llamado de ningún club, tampoco de Colo Colo. Eso sí, dejó en claro que le encantaría volver a ponerse la camiseta del “Popular”.

A pesar de que los hinchas se mostraron esperanzados en un posible regreso de “Pajarito” al “Cacique”, fue el propio jugador quien aclaró todo. Por eso, en conversación con El Mercurio, dejó claro que "hasta el momento no he tenido ningún acercamiento. Pero no puedo negar que me encantaría por todo lo que represento para la gente y para mis ex compañeros que todavía están ahí".

"Tengo claro que sería un tremendo aporte, más ahora que el equipo es joven y se va a necesitar experiencia y jerarquía. Si me llegan a llamar de mi parte no habría problemas, pero no me hago ilusiones", añadió.

Sobre lo mismo, indicó que "el cariño de la gente siempre ha estado. A donde voy todavía soy el Pájaro o el indio de Colo Colo. Si es por números y rendimiento toda la gente me pide, eso me deja tranquilo".

"Hace 23 años vengo jugando más de 30 partidos por año. Es cosa de ver los números, nadie me ha regalado nada. He rendido en todos los equipos a lo largo de mi carrera. Si me llega una chance ahora no será la excepción", concluyó.