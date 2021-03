Jaime Valdés ilusiona a hinchas de Colo Colo con posible “último baile”

El mediocampista compartió una fotografía en sus redes sociales con la camiseta de Colo Colo y llenó de ilusión a los fanáticos albos.

Después de trece temporadas jugando en el fútbol europeo, en diciembre de 2013 Jaime Valdés arribó a Colo Colo para cumplir su sueño. De ahí en más, el volante solo supo de alegrías vistiendo la camiseta alba y en los seis años que defendió al club obtuvo siete títulos.

Por eso, “Pajarito” se convirtió en un referente al interior de la cancha, lo que le permitió generar un gran vínculo con los fanáticos. Tras el término del Campeonato Nacional 2019, el multicampeón no siguió en el Monumental, y finalmente firmó para defender a Deportes La Serena en 2020.

Y después de que finalizó su contrato con el cuadro granate comenzó a lanzar indirectas en redes. Y estas acciones apuntaban a dejar en claro sus intenciones de retornar al “Eterno Campeón”. Y el último registro compartido por él llenó de esperanzas a los hinchas.

Se trata de una fotografía defendiendo a Colo Colo en un Superclásico, la cual compartió a través de su cuenta de Instagram. Pero el mensaje que acompañaba la foto se robó todas las miradas: “El último baile”, escribió el habilidoso mediocampista formado en Palestino.

Y a pesar de que de momento no se ha sabido nada sobre un posible acercamiento, el volante nuevamente dejó claro su deseo final. Esto ya que su carrera está llegando a su fin, y seguramente el ex Parma pretende colgar los botines defendiendo al cuadro “Popular”.

La reacción de los colocolinos no tardó en llegar, y cientos de hinchas comentaron la publicación aprobando su retorno. "No me ilusiones", "Por favor no me des esperanza" y "Ojalá la hinchada pueda despedirte en tu casa, como lo mereces", indicaron los fanáticos de Colo Colo.