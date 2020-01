Jaime Valdés reconoció su profunda tristeza luego de haber ido de Colo Colo

El mediocampista Jaime Valdés, actualmente en Deportes La Serena, reconoció que es lo que más le dolió tras haberse ido de Colo Colo a fines del 2019.

Jaime Valdés se apronta para debutar en Deportes La Serena este jueves, cuando enfrente a Deportes Temuco en el Estadio Nacional por el partido que definirá al último ascendido a Primera División 2020.

Y en la previa, ‘Pajarito’ habló de la profunda tristeza que aún siente por haberse tenido que ir de Colo Colo, por decisión de Mario Salas, reconociendo lo que quería hacer en su estadía de Macul.

“Fue un golpe inesperado por la relación que tenía con Mario Salas, que era buena. En un momento dijo que jugadores con la calidad y jerarquía mía no se encontraban en el nivel local, entonces uno esperaba o sentía que podía seguir”, declaró a T13.

Sobre su partida, aclaró que “fue Mario Salas el que me dijo que no estaba en los planes para el 2020, Espina dice unas cosas más. Yo ya me había ido para otro lado, me golpeó mucho la noticia y ya no tomé mucha atención a lo que me estaba diciendo Espina. Después de dos minutos me paré, les di las gracias y me fui”.

“La verdad que fue todo inesperado, yo no esperaba salir de Colo Colo, para mí fue un golpe duro, lo que yo quería era poder seguir seis meses más o un año más y poder terminar mi carrera ahí”, cerró Jaime Valdés.