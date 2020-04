Pajarito Valdés se tomó con humor una sabrosa anécdota que en su momento fue triste cuando solo tenía 17 años y vivía uno de sus primeras citaciones en Palestino.



El actual volante de Deportes La Serena, Jaime Valdés, sigue haciendo transmisiones en vivo a través de Instagram para pasar la cuarentena.

Esta vez, mediante su cuenta, el ‘Pájaro’ reveló la vez que casi lloró por culpa de un jugador de Colo Colo cuando, en 1998 y con 17 años, enfrentó a al Cacique vistiendo la camiseta de

"Yo era fanático de Colo Colo y me citaron para un partido contra ellos en Santa Laura. El ‘Coke’ Contreras hizo un golazo por debajo de la barrera ese día. Tenía 17 años, era de mis primeros partidos en la banca y quería cambiar la camiseta con cualquier jugador de Colo Colo. Entré y ni la toqué, andaba mirando a los jugadores”, partió diciendo Valdés.

“Cuando se acabó el partido empecé a buscar con quién cambiar camiseta. Todos con Marcelo Espina, Emerson, los más conocidos. Y veo a un juvenil, me acerco, le digo si podemos cambiar camiseta y me dice que no”, añadió el volante.

“Me fui más triste, casi me pongo a llorar. Todos habían cambiado con los mejores y a mí un poto pelado no me la quiso cambiar. Adivinen quién era. Año 98, un central… Pablito Contreras. ¡Feo QL!”, complementó,

Luego, detalló entre risas que “casi me puse a llorar, me fui al camarín más triste. Estaba con la camiseta de Palestino en la mano y todos mis compañeros con la del ‘Murci’, Espina, Emerson, Barticciotto”.

Pablo Contreras le respondió a Valdés: “Te ofrezco mil disculpas @pajarovaldes, pero no recuerdo bien ese episodio, has sido una gran persona conmigo y te lo agradezco, no solía actuar así, un abrazo ídolo y Poto pela... era”, escribió el ex central de Colo Colo.