Jaime Pizarro, ex campeón de la Copa Libertadores habló sobre el presente de Vicente Pizarro, sus sueños y lo que le viene para su futuro.

El volante de 18 años fue titular en la goleada de Colo-Colo por 4-0 ante unión Española en el partido de ida de Copa Chile.

“Él siempre ha planteado sus objetivos y los ha ido cumpliendo. Ha tenido oportunidades muy bonitas. Ha jugado Sudamericanos Sub 15 y 17, un Mundial Sub 17, y hoy él es feliz. Cuando uno es feliz en lo que hace tiene la mitad del día listo. Su momento no hace más que ratificar lo que él ha hecho durante todo este tiempo en términos de entusiasmo, de dedicación, de cariño. Eso me deja muy contento”, comenzó diciendo el entrenador.

“Es bien simbólico volver al estadio después de todo este tiempo. Es un momento gratificante y me alegra infinitamente. Sé que es algo que lo marcó a él (Vicente Pizarro) y al resto de los muchachos jóvenes. Jugar en su estadio era su sueño”, aseguró Pizarro.

“En estos momentos que él viva, que disfrute, ya tendrá tiempo para nuevos desafíos y objetivos. Uno en esto gana hoy, pero tiene que pensar en el próximo partido. Esa dedicación es la que tiene que marcar la ruta de aquí en adelante”, cerró.

