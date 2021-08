Jaime Mañalich le envío un "raro" mensaje en inglés a Ben Brereton en sus redes sociales

El ex ministro de Salud utilizó su cuenta de Twitter para lamentar la ausencia del delantero de la Roja en la triple fecha clasificatoria.

Ben Brereton recibió un mensaje de Jaime Mañalich.

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, sorprendió en redes sociales al enviarle un mensaje al delantero de La Roja, Ben Brereton Díaz, luego que se confirmará su ausencia para la triple fecha clasificatoria prevista para la próxima semana.

La decisión fue tomada por el club donde milita el chileno, Blackburn Rovers, quienes decidieron sumarse a la medida de la Premier League de no ceder jugadores para que representen a su país en la Conmebol.

Por lo mismo, la ex autoridad sanitaria y actual candidato a Senador por la Región Metropolitana, decidió expresar su sentir sin importar la "ensalada" de garabatos que recibió en los comentarios.

"Big Ben: we need you", escribió el ex ministro en sus redes sociales.

Revisa el mensaje acá: