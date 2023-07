Jaime García y el pobre fútbol chileno: "Estamos condenados"

Jaime García, actual entrenador de Ñublense realizó una extensa radiografía al fútbol chileno, para el estratega hay que hacer cambios importantes para subir el nivel. Terminada la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, todos los equipos chilenos se quedan fuera una vez más de los octavos de final del torneo.

“Me retracto de todo, no es que esté en extinción, estamos condenados si no arreglamos el tema. En este mundo uno trata de decir las cosas con respeto, con altura de miras para sumar, pero eso puede traer complicaciones”, comenzó diciendo Jaime García al medio Bolavip Chile.

El DT de Ñublense hace dura radiografía al balompié criollo: “Estamos apuntado para lo rápido; futbolistas que se dan la vuelta larga, los subimos y los vendemos. Creo que no estamos tratando de apuntar a la cantidad y calidad, sobre todo por los tipos de campeonato que tenemos tanto para hombres como para las mujeres“.

“En el norte como en el sur juegan entre los mismos muchos partidos, no hay más, no se suma la experiencia para los jugadores de vivir cosas importantes, todo cuesta”, comentó el estratega chillanejo.

“Para algunos no hay cancha para entrenar, la remuneración de los profes, lo que tienen que hacer en otros lados y un sinfín de cosas. Ser cortoplacista nos está trayendo muchos problemas porque no se están identificando jugadores, los venden altiro y los van a buscar. Son 2 o 3 clubes los que se potencian y no creo que sea”, cerró con ácida crítica García.