Jaime García y Claudio Bravo comparten amigable fotografía en Instagram

Jaime García se encuentra de gira por Europa, donde ha aprovechado sus vacaciones para ampliar sus conocimientos futbolísticos. Fue así como primero se reunió con Manuel Pellegrini y ahora hizo lo mismo con otra figura nacional.

Esta vez el turno fue para Claudio Bravo, con quien el exentrenador de Ñublense compartió una amigable fotografía después de haberse reunido para disfrutar un almuerzo juntos en Sevilla, ciudad donde reside el Betis.

"Agradecido por tu buena disposición y humildad, muchas gracias Claudio Bravo", fue el mensaje que dejó García en la publicación que realizó en su Instagram personal.

Esta foto generó muchas interacciones entre los fanáticos, quienes exigen a gritos la llegada de Jaime García al banco de la selección chilena. Algunos más osados se arriesgaron y pidieron que llegara de la mano de Claudio Bravo.

Fotografía subida por Jaime García.

Fue así como el entrenador chileno ha aprovechado de muy buena manera sus vacaciones por Europa, donde ha podido reunirse y presenciar los entrenamientos de Manuel Pellegrini. Además, ahora pudo conversar con un histórico como Claudio Bravo.

Amistad entre Jaime García y Bravo

Esta amistad entre Jaime García y Claudio Bravo se generó de una manera muy particular, y así lo señaló el propio entrenador cuando conversó con una reconocida radio nacional.

"Me contacté con dos jugadores que por respeto a ellos no diré quiénes son, pero me atendieron extraordinariamente. Les escribí de patudo y me respondieron a los diez minutos. Esas cosas se valoran y ese tesoro se lleva guardado", dijo a Radio Agricultura.