Jaime García está viviendo un complejo panorama en el ámbito laboral, pues pese a que logró ascender con Ñublense y clasificar a una Copa Libertadores por primera vez en su historia, el ténico no ha recibido ofertas para liderar un plantel tras su sorpresiva salida del conjunto chillanejo.

Al no recibir ninguna propuesta para esta temporada 2024, el profe se encuentra cesante, lo que lo ha llevado a vivir un difícil momento. En conversación con El Deportivo, el DT expresó que "no quiero hablar con nadie. Estoy con pena. Me siento mal y desilusionado. Estoy dedicado a mi madre y nada más. Me ha servido mucho".

"El proceso en que estoy es de tranquilidad. No estoy preocupado del fútbol. Me arranqué un poco de todo, porque quiero tener paz, tranquilidad. No quiero aparecer en la prensa, tampoco. Estoy desilusionado de eso. Estoy feliz con mi mamá. La vida me puso a mi madre, para cuidarla. Estoy con unos amigos de Suecia", agregó.

Consultado por las acusaciones de Hernán Caputto en su contra, Jaime García respondió que "si todos se preguntan el por qué (está sin trabajo), yo también. Las estadísticas hablan. De lo que hablan los demás no me puedo hacer cargo. El fútbol es difícil. Ser técnico es difícil y verdad hay una sola. Soy un técnico que ha respetado a todos. Soy de una línea y la respeto. He hecho las cosas bien, súper bien".

Tras esto, el técnico reflexionó que "me ha pasado la cuenta ser tan frontal. Mientras no le falte el respeto a alguien y no mienta, seguiré siendo igual. Y más por hacer crecer. Mi forma de ser no va a cambiar por plata y por nada. Yo busco objetivos sin agredir ni pasar por encima de nadie. No le he hecho mal a nadie".

"Las estadísticas están ahí. Algo le aporté al fútbol. Lo humano no lo voy a perder nunca. Nunca le falté el respeto a algún dirigente. Desde cadetes he actuado con altura de miras. No me voy a callar nunca. Lo mío es intransable. Los valores de mi familia los voy a respetar siempre", cerró.

