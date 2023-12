Jaime García responde a Hernán Caputto tras polémica

Durante las últimas horas, surgió una polémica protagonizada por el actual director técnico de Ñublense, Hernán Caputto en contra del ex entrenador de la misma institución Jaime García. Todo esto luego que se filtrara una conversación que tuvo Caputto con un hincha del cuadro de Chillán, donde da una fuerte declaración sobre García.

"¿El indisciplinado de García? ¿El que chupaba con los jugadores?", fue la gran incidencia que salió a la luz tras la conversación de Hernán Caputto y un hincha de Ñublense. Algo que sorprendió en gran medida al mundo del deporte, donde tras esto, el mismo Caputto entregó una disculpa a través de sus redes sociales.

" Quiero pedir disculpas a Jaime García por las palabras muy mal utilizadas ayer en un video que grabaron muy mal algunos hinchas. Fue duro. Llamé a Jaime y le envié un mensaje a su teléfono personal. Por eso lo hago de esta manera, porque me arrepiento del tema y pido disculpas", señaló Hernán Caputto sobre el caso.

También te puede interesar: "Se va a tener que ir: Pamela Díaz tiene nueva confrontación con Angélica Sepúlveda en Tierra Brava".

Tras esto, Jaime García salió al paso de estas declaraciones, a los cuales decidió no referirse ni continuar inflando más la polémica. "No me voy a referir a estos dichos que duelen y decepcionan de un colega de profesión", fueron las declaraciones de García con respecto a esta gran incidencia confesada por su compañero de profesión.

Además de la ya mencionada polémica, otra de las cosas que llamó la atención en la conversación filtrada de Hernán Caputto, fue su posible salida del cuadro de Ñublense, ya que señaló que no se le quiere en la institución y que es muy probable que no continúe para la próxima temporada.