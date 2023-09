Jaime García le abre las puertas a la selección chilena

Después de estar cuatro años consiguiendo históricos logros para el club, Jaime García abandonó Ñublense siendo despedido como ídolo por parte de la hinchada. Es por esto que el entrenador se confesó y aseguró estar listo para enfrentar nuevos desafíos.

Precisamente, al ser consultado por el constante cariño que le entrega la gente al pedirlo para la U o incluso para La Roja, el DT aseguró estar preparado.

"Para mí eso ha sido muy transversal. No puedo caerle bien a todos en lo profesional, y eso está super bien. Pero que suene o me estén pidiendo, eso te hace sentir que tienes que hacer otro tipo de cosas, dar otro tipo de pasos", admitió García en diálogo con RedGol.

En la misma línea, Jaime García recalcó que “esto me da mucho orgullo por todo lo que me ha costado, y en realidad yo me siento muy preparado”.

Además, señaló que "me he ido preparando de menos a más, ir corrigiendo cosas también, las cosas negativas, y a las cosas positivas seguir sumándole cosas".

Luego, ante la insistencia de dirigir a un grande de Chile o partir al extranjero, dijo querer dejar una huella en nuestro país.

"Primero, para poder dirigir algo importante acá en Chile, y después si se da la posibilidad por mi trabajo y por lo que he hecho poder dar un salto afuera, sería maravilloso. Esos son sueños y yo los sueños los quiero cumplir", apuntó Jaime García para concluir.