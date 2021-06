Jaime García, DT de Ñublense en entrevista con Dimensión Deportiva, realizó una dura radiografía sobre la realidad del fútbol formativo del club sureño y del balompié de Chile.

“Pasar a un primer equipo trae otra exigencia y detalles mayores. Cosas a corregir. Yo trabajé en el fútbol joven (Palestino) y sé lo que hablo. Hay que ganársela, pero a veces los papás tienen más ganas que los hijos. Yo los pondré cuando estén preparados, con herramientas, pero hay que ganársela”, comenzó diciendo.

“A algunos chicos hay que tomarlos de la mano. No les gusta trabajar con pesas. No les gusta el compromiso, después pasan al primer equipo y se creen figuras, empiezan a tontear, a salir y agarrar malos ejemplos. Haber tenido 15 cabros chicos el año pasado fue un riesgo que me pudo costar el ascenso, pero eso se olvida y nadie lo valora. Todo es sacrificio. Detrás de un chico hay un técnico sacándose la cresta y no están todas las herramientas. Yo no voy a tapar eso, acá no se pueden saltar etapas, hay que entregarles herramientas antes y no voy a dejar a todos contentos. Porque también está en juego mi prestigio, horas de mi trabajo y el de otros técnicos. Esto no es un chiste, sino estaría lleno de cabros chicos”, reflexionó.

“El fútbol chileno está hecho mierda, abandonado, perdido. Algunos chicos entrenan en otro lado, otros no tienen cancha, es un tema complejo, acá se va a perder una generación completa en esta pandemia que no ha podido entrenar, entonces, no es fácil hacer debutar a un chico, porque en ese proceso de maduración puede responder o no y uno como técnico también depende de resultados, porque uno acá pierde dos o tres partidos y ya hay 200 técnicos para reemplazarme y me ponen en la guillotina”, explicó el estratega .

“Hay un técnico para 60 chicos y así es imposible, no me vengan a vender pasteles porque yo soy un técnico dedicado a los niños, pero yo he estado acá tres años y me la he ganado solo con contratos de un año para trabajar en el primer equipo y no en cadetes, pero siempre me ha interesado el fútbol joven”, refuerza.

El DT nacional, Jaime García, en entrevista con Dimensión Deportiva, realizó una dura radiografía sobre la realidad del fútbol formativo del club y en Chile.

“Esto es una realidad nacional, no solo de Ñublense, me gustaría tener más chicos y que volviera el fútbol femenino, pero también está el tema sanitario. Los niños se están perdiendo. Es fácil hablar, hablar y hablar, pero no conoce el fondo. Podemos trabajar el plantel y algunos chicos, pero no con sobrecarga, y además, porque a algunos chicos les falta. En la pretemporada salieron cinco, pero no es culpa de ellos y a los técnicos en cadetes hay que darles las mejores herramientas. Yo sueño con una escuela de fútbol en Ñublense con niños de 8 y 9 años hacia arriba, pero también el fútbol es resultado”, sentenció García.

CÓMO ESTARÍAN QUEDANDO LOS CUARTOS DE FINAL DE COPA AMÉRICA?

¿Con quién juega la La Roja?

Colombia vs. Chile

Argentina vs. Ecuador

Paraguay vs. Perú

Brasil vs. Uruguay.