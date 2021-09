Jaime Fillol reveló haber recibido graves amenazas mientras fue tenista

El ex tenista chileno, Jaime Fillol, rememoró los duros momentos que tuvo que vivir en su carrera durante la década de los 70.

Solo tres meses han pasado desde que Jaime Fillol cumplió 75 años, y hace poco aprovechó para hacer un repaso por su carrera en el tenis. Pero no solo habló de eso, sino que también de su vida, donde dio a conocer que recibió amenazas de muerte en la década de los 70.

Y fue en entrevista con Las Últimas Noticias donde recordó algo vivido en Copa Davis de 1975. Fue en las semifinales ante Suecia, las que se jugaron sin público y con control policial. “Fue un momento tenso. Todo empezó porque, tras superar a Sudáfrica, recibí una amenaza de muerte. Dijeron que me matarían si iba a jugar a Suecia”, reveló el emblema del tenis chileno.

Sobre quien fue quien realizó la amenaza, el otrora jugador reconoció que “solo pudimos saber tiempo después que fue obra de un pastor sueco. Que lideraba a un grupo local donde había algunos exiliados chilenos”.

Y al ser consultado sobre si dudó o no en presentarse, Fillol fue claro. “Los meses previos a la confrontación, la verdad es que no quería ir a jugar a Bastad porque las amenazas de muerte siguieron”.

“Llamaban a mis padres a la casa diciendo que me iban a matar“, siguió. “Yo vivía en Estados Unidos y fue mi suegro, que era de origen sueco, el que me convenció de ir a jugar. ‘Yo seré tu guardaespaldas, en Suecia no pueden pasar estas cosas’, me dijo. Y por eso fui”, continuó.

Pese a eso, las malas experiencias estuvieron lejos de irse. “Tuve también otras situaciones que nunca se supieron en ese tiempo y que yo jamás conté. En realidad, recibí muchas amenazas de muerte mientras fui tenista“.

Y añadió que “me acuerdo que en Colorado, en Canadá y en otras partes me amenazaron de muerte. Me llamaban al hotel, me gritaban en la cancha o llevaban pancartas en contra mía. Creo que esto duró hasta 1978 o 1979. Generalmente era de gente de los países a los que yo viajaba”.