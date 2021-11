Jacqueline Pardo confesó por qué Arturo Vidal no la dejó abrir su propia peluquería

La madre del "King" contó su historia luego de recibir como regalo un pack de peluquería por parte de su compañero, Felipe Izquierdo.

La noche del pasado sábado se emitió un nuevo capítulo del programa "La Divina Comida" de CHV, el cual contó con la participación de Felipe Izquierdo, Iván ‘Potro’ Cabrera, Kenita Larraín y Jacqueline Pardo, la madre de Arturo Vidal.

Y fue esta última quien sorprendió con una historia con Vidal, quien le impidió desarrollarse como estilista profesional.

Todo se originó con un regalo que le hizo Izquierdo: un pack de peluquería. Ahí la finalista del programa gastronómico de CHV explicó que había estudiado peluquería, pero que no pudo ejercer.

“Yo estudié todo esto, pero Arturo no me dejó trabajar. Cuando Arturo empezó a jugar en Colo-Colo, un año antes yo empecé a estudiar, saqué tercero y cuarto (medio), y después pasaron como dos o tres añitos y dije quiero estudiar y saqué mi título de estilista profesional”, relató.

“Yo estaba más contenta que la cresta, con espejos, con todo. Y bien contenta le digo al Arturo, mira mi bebé, para poder trabajar, mira. ‘¿Qué es eso?’, me dice Arturo. Le digo ‘la peluquería que me hice'”, relató en el programa.

La reacción del volante de la ‘Roja’ fue tajante, de acuerdo al testimonio de su mamá: “Él me dice ‘te has sacado la chucha toda la vida por nosotros. No más’. Si estudiaste es para ti, no para que trabajes“, fue la clara respuesta del ‘Rey’.

“Así que esa es mi historia. Arturo no me dejó ejercer mi profesión”, dijo Jacqueline.

Como reflexión final, Felipe Izquierdo sostuvo que “es lógico que desde el punto de vista de él, quiera que descanse, que el esfuerzo que ella hizo, se compense y que tenga una vida como él quería. Pero quizá habría sido una empresaria increíble en el mundo de la estética”, cerró.