Izkia Siches reveló por qué está dudando en llevar a Gabriel Boric al programa de Franco Parisi

La jefa de campaña del candidato expresó sus dudas sobre el encuentro con el ex abanderado del PDG por los supuestos acuerdos que habría alcanzado con Kast.

Izkia Siches y Gabriel Boric.

La jefa de campaña del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric Izkia Siches, manifestó sus dudas con la participación del abanderado opositor en un encuentro virtual con el ex postulante del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

La ex presidenta del Colegio Médico analizó la eventual participación del diputado por Magallanes en el live “Bad Boys”, donde ya pasó el candidato presidencial de Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Ojalá que el ex candidato Franco Parisi no esté armando una encerrona y haya llegado a los acuerdos que han trascendido. Creo que la primera pregunta que le haría como jefa de campaña es que si es real que se reunió con José Antonio Kast”, señaló en una entrevista a CNN Chile.

La profesional aludió a un rumor que surgió durante el viernes pasado, el que fue difundido por el fundador de Felices y Forrados y ex militante del PDG, Gino Lorenzini, quien aseguró que Kast viajó a Estados Unidos para reunirse con Parisi y acordar eventuales cargos en un próximo gobierno. Aquello fue desmentido por el propio ex candidato, quien negó cualquier tipo de negociación.

Junto con esto, la jefa de campaña del abanderado presidencial abordó el posible “riesgo de exposición” que podría traer la actividad”.

“Si es un debate fraterno, donde más allá de los cuestionamientos que puedan existir sobre el candidato en materia del rol de las mujeres (…) a mí me parece que nuestro candidato tendría que ir, pero si dudas como jefa de campaña de Gabriel Boric me siento responsable de no exponerlo a una encerrona“, añadió.

La médica reiteró además que la idea de la candidatura es atraer a los votantes de Parisi dando a conocer detalles del programa de Apruebo Dignidad, especialmente en materias como la lucha contra la corrupción.