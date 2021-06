Iván Zamorano, ex goleador de La Roja destacó el legado que dejó el otrora entrenador de la Selección Chilena, tras los polémicos dichos de Karina Oliva.

“Las redes sociales dan para todo y a veces no se mide la sensibilidad de las personas. Hay gente que habla por hablar, no conocen la historia de las personas que han sido importantes para el fútbol chileno”, señaló el ex capitán del plantel nacional.

Zamorano recalcó que Acosta “ha sido importante para el desarrollo y proyección de muchos futbolistas. Supo sacar el mayor rendimiento posible a una Selección y después de 15 años tuvimos la posibilidad de volver a jugar un Mundial”.

Iván Zamorano, ex goleador de La Roja destacó el legado que dejó el otrora entrenador de la Selección Chilena, tras los polémicos dichos de Karina Oliva.

“Llevó a un grupo de jugadores menores de 23 años a conseguir medalla de bronce. Fue fundamental en el desarrollo de equipos del fútbol chileno, siendo campeón”, agregó “Bam Bam”, mundialista de 1998.

Finalmente, Zamorano fue enfático en mencionar que “Don Nelson en la historia del fútbol chileno tiene un legado importante y el respeto para este tipo de personas es fundamental”.

Programación de Copa América Brasil 2021:

Viernes 18 de junio:

17 horas | Chile vs. Bolivia | Transmite DirecTV Sports y TNT Sports

20 horas | Argentina vs. Uruguay

Libre: Paraguay.

Probables formaciones:

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Ben Brereton (César Pinares), Jean Meneses, Eduardo Vargas.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Adrián Jusino, José Sagredo; Danny Bejarano, Diego Wayar, Erwin Saavedra, Enrique Flores, Juan Carlos Arce; Gilbert Álvarez.